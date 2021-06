EstrellaTV’s “Boxeo EstrellaTV” returns on Friday from the Foro Viena in Mexico City with the WBC Fecarbox flyweight title fight between reigning champion Christian “Chicharito” González (12-1, 3 KOs) and Saul “Baby” Juarez (25-13, 13 KOs).

Also, in a pair of lightweight bouts, Pedro Ivan Bernal Rodriguez (6-1, 2 KOs) faces Jonathan Alejandro Escobedo (5-1) in an eight-rounder, and Randy Jaret Leon Loaiza (5-0, 1KO) meets Juan Carlos Ramirez Garcia (4-0) in a six-rounder.