At San Antonio (Showtime):

Mikey Garcia -2000 vs. Sergey Lipinets +1000

(IBF junior welterweight title)

Rances Barthelemy -210 vs. Kiryl Relikh +175

(WBA super lightweight title)

—————–

At Los Angeles (ESPN):

Oscar Valdez -380 vs. Scott Quigg +290

(WBO featherweight title)

—————–

At Paris:

Brian Castano -350 vs. Cedric Vitu +267

(WBA “regular” super welterweight title)

