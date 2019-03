Here are Friday’s boxing odds courtesy of The Greek Sportsbook:

Tevin Farmer vs Jono Carroll

Tevin Farmer -1000

Jono Carroll +600

Over 9½ rounds -350

Under 9½ rounds +275

Henry Lundy vs Avery Sparrow

Henry Lundy -135

Avery Sparrow +110

Over 7½ rounds -450

Under 7½ rounds +340

Maciej Sulecki vs Gabriel Rosado

Maciej Sulecki -1000

Gabriel Rosado +600

Over 7½ rounds -480

Under 7½ rounds +360

Katie Taylor vs Rose Volante

Katie Taylor -4000

Rose Volante +1600

Over 7½ rounds -450

Under 7½ rounds +340

Luke Campbell vs Adrian Young

Luke Campbell -8000

Adrian Young +2000

Over 7½ rounds -140

Under 7½ rounds +115