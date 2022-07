Foreman informa que está siendo extorsionado por dos mujeres Por TMZ La leyenda del boxeo George Foreman dice que dos mujeres inventaron afirmaciones de que él abusó sexualmente de ellas… todo en un esfuerzo por extorsionarlo con millones de dólares. Fuentes familiarizadas con el asunto le dijeron a TMZ Sports … se espera que una demanda contra Foreman sea presentada en Los Ángeles esta semana por dos mujeres cuyos padres aparentemente tenían una amistad y una relación laboral con Foreman hace décadas. Según nuestras fuentes, se espera que la demanda alegue que Foreman abusó sexualmente de las mujeres en la década de 1970. Pero, Foreman dijo en un comunicado el miércoles que las acusaciones no son ciertas. “Durante los últimos seis meses”, dijo Foreman, “dos mujeres han estado tratando de extorsionarnos a mí y a mi familia con millones de dólares cada una. Están afirmando falsamente que abusé sexualmente de ellas hace más de 45 años en la década de 1970”. “Niego rotunda y categóricamente estas acusaciones. El orgullo que siento por mi reputación significa tanto para mí como mis logros deportivos, y no me dejaré intimidar por amenazas y mentiras sin fundamento”. Nuestras fuentes dicen que Foreman cree que la demanda y las acusaciones en ella son parte de “un complot de extorsión coordinado” en el que las mujeres le han pedido que les pague $ 12.5 MILLONES cada una. “Estoy, y siempre estaré, guiado por mi fe y confianza en Dios”, dijo Foreman. “Trabajaré con mis abogados para exponer completa y verazmente el esquema de mis acusadores y defenderme en la corte. No busco peleas, pero tampoco huyo de ellas”. Foreman, un ex dos veces campeón de peso pesado que luego creó George Foreman Grill, acumuló un récord de 76-5 en su carrera de boxeo. Según los informes, tiene un patrimonio neto de alrededor de $ 300 millones. Charlo-Tszyu para el 28 de enero en Las Vegas? Comentarios de Oscar De La Hoya sobre Fortuna-Garcia Like this: Like Loading...

