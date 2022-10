Finaliza la 35.ª Convención Anual Reporte/Fotos por Boxing Bob Newman La 35.ª convención anual de la OMB llegó oficialmente a su fin el jueves por la noche en San Juan, Puerto Rico con el banquete de entrega de premios. Después de que concluyó la hora del cóctel, el comedor repleto disfrutó de un plato principal gourmet de Filet Mignon y salmón, terminó con pastel de queso, disfrutó de música en vivo y fue testigo de la entrega de premios a los promotores y luchadores. Los premios fueron los siguientes: Premio Gordy Volman: Emilio “Millo” Lozada – Entrenador

Premio Gordy Volman: Hector Mulero – Entrenador

Reconocimiento especial: Frank Warren- Queensberry Promotions (Son Francis acepta)

Promotor del año en Europa: Eddie Hearn- Matchroom Boxing (Angelo di Carlo acepta)

Mujer Entrenador del Año: Ross Enamait- Equipo Katie Taylor (Angelo di Carlo acepta)

Entrenador Femenino del Año: Jordan Maldonado – Equipo Amanda Serrano

Reconocimiento Especial: Devin “The Dragon” Haney (Richard De Cuir acepta)

Reconocimiento Especial: Emanuel Navarrete

Femenino Pelea del Año: Katie Taylor vs Amanda Serrano

Pelea del Año: Oleksandr Usyk vs Anthony Joshua II

Anillo Diamante: Kazuto Ioka (Por hacer 5 defensas)

Reconocimiento especial: Alycia Baumgardner- Campeona unificada de peso ligero

Reconocimiento especial: Claressa Shields- Campeona indiscutible de 2 Divisiones

Reconocimiento especial: Franchon Crews- Campeona indiscutible de peso supermediano

Peleadora del año: Katie Taylor y Amanda Serrano (Angelo Di Carlo aceptando por Taylor)

Peleadora del año: Katie Taylor y Amanda Serrano (Angelo Di Carlo aceptando por Taylor)

Peleador del Año: Oleksandr Usyk

