Conferencia de prensa final de Paul-Silva El YouTuber Jake "The Problem Child" Paul y la leyenda de MMA Anderson "The Spider" Silva se enfrentaron en la conferencia de prensa final para su choque de peso crucero de ocho asaltos en Showtime PPV del sábado desde Desert Diamond Arena (anteriormente Gila River) en las afueras de Phoenix. Jake Paul: "Cuando subes al ring tienes que ser despiadado, salvaje, estar dispuesto a hacer lo que sea necesario durante los momentos más oscuros en el ring. Tienes que ser un asesino o te matarán, así que ahí es donde entra el niño problemático. Soy un problema para cualquiera que esté en el ring conmigo. Puedo sacarte en cualquier momento. Soy una persona diferente. No me importan las consecuencias cuando estoy en el alter ego y cobro vida cuando entro al ring. No es Jake. Es alguien más a quien aprovecho. Anderson Silva: "Todos siempre preguntan: '¿Estás seguro de que quieres enfrentarte a Jake Paul? Está venciendo a muchos muchachos en el UFC. Digo, 'Sí, creo que estoy listo para eso. Es más joven que yo, pero yo soy un superhéroe'". Munguía reaparece ante "El Mago" Coria de Argentina Finaliza la 35.ª Convención Anual

