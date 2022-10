Munguía reaparece ante “El Mago” Coria de Argentina El contendiente de peso mediano WBO #1, WBC #2, IBF #3, WBA #4 Jaime Munguia (40-0, 32 KOs) se enfrenta al argentino Gonzalo “El Mago” Coria (21-5, 8 KOs) en un combate a diez asaltos en noviembre. 19 en la Arena Astros de Guadalajara, México. La pelea será transmitida a nivel mundial por DAZN y por TV Azteca en México. Jaime Munguía: “Estamos preparados para este nuevo desafío, y estoy emocionado de pelear por primera vez en Guadalajara. Nunca hemos dejado de entrenar. Coria no es un simple rival, querrá venir a ganarme en mi país. Una vez que superemos esta prueba, espero comenzar el 2023 con una gran pelea que todos mis fanáticos están esperando”. Gonzalo Coria: “Estoy más que preparado para esta pelea de enfrentarme a un gran campeón como Jaime Munguía. Nos estamos preparando con toda nuestra energía y vamos por una gran victoria”. Promotor Oscar De La Hoya: “Todo el mundo ha estado esperando con ansias el regreso de Jaime Munguía al ruedo. Estamos emocionados de que presente un espectáculo para todos sus fanáticos en vivo en México y en todo el mundo en DAZN para que pueda terminar el año con una explosión y comenzar 2023 con más hambre que nunca”. Promotor Fernando Beltrán: “Jaime siempre está listo para pelear, y esta no es la excepción. Estamos seguros de que 2023 traerá luchas y desafíos aún mayores, y estamos más que preparados para ellos”. Munguia fue visto por última vez en junio pasado, donde noqueó a Jimmy ‘Kilrain’ Kelly en el Honda Center en Anaheim, California. Coria fue visto por última vez en julio en Córdoba, Argentina, anotando una victoria por decisión dividida contra Emiliano Pucheta. Conferencia de prensa final de Paul-Silva Like this: Like Loading...

