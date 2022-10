Conferencia prensa final de Díaz-Zepeda en San Diego El ex campeón mundial de peso súper pluma de la FIB Joseph “JoJo” Díaz, Jr. (32-2-1, 15 KOs) y la estrella invicta y en ascenso de la división de peso ligero William “El Camarón” Zepeda (26-0, 23 KOs) se enfrentaron en la final. conferencia de prensa para su choque DAZN el sábado por la noche en el Pechanga Arena en San Diego. Jojo Díaz: “Zepeda es un peleador joven, hambriento y duro, pero espero que saque lo mejor de mí el sábado. Se ve muy bien en el papel, pero he estado allí, he hecho eso, y mi experiencia habla por sí misma… hay un lado A y un lado B. Soy el lado A”. William Zepeda: “No hay cara A ni cara B. Esta es una pelea para los fanáticos… estos son los tipos de oponentes que sacan las mejores peleas y muestran a que pertenecemos”. Reuniones finales de la 35.ª Convención Anual de la OMB Like this: Like Loading...

