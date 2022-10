Reuniones finales de la 35.ª Convención Anual de la OMB Por Boxing Bob Newman El último día de la 35.ª convención de la OMB comenzó en forma de boxeo, con eventos de duelo: el seminario de jueces y el comité de calificaciones. El juez Don Trella condujo un excelente seminario acreditado por ABC con una sala repleta. Trella habló sobre cómo los nombres de los funcionarios rara vez se conocen cuando se toma una mala decisión. Mostró un video de una horrible llamada realizada en un juego de playoffs de la NFL entre los New Orleans Saints y Los Angeles Rams, donde el receptor de los Saints fue interferido descaradamente en una jugada de pase. El funcionario estaba justo allí y no hizo ninguna llamada. Trella preguntó si alguien sabía el nombre de ese funcionario. No se levantó una mano. “Pero, cuando un juez de boxeo hace un puntaje cuestionable en una pelea, ¡todos saben su nombre!” Trella compartió la filosofía de juzgar de varias luminarias prominentes del boxeo.

Duane Ford (presidente de NABF, ex juez e instructor de ABC): “Recuerde, usted es un funcionario de confianza. Nunca pierdas esa confianza, porque nunca la recuperarás.” Tom Miller (Ex juez): “Simplemente recuerde siempre que hay una palabra que describe la diferencia entre una pelea de cuatro asaltos y una de 12 asaltos por el título mundial y es ‘nada’. Ambos son iguales y deben puntuarse igual. Cada pelea es una pelea por el título para alguien”.

Daryl Peoples (presidente de la FIB): “¡Solo concéntrate! Juzgue 12 rondas una a la vez. No me importa quién gane”. Artie Pelullo (Promotor y CEO de Banner Promotions): “En mi opinión, una de las cosas más importantes es que el juez no puede darse el lujo de tener una mala noche. Tienen que estar en su juego en todo momento. Los jueces que tienen una mala noche y no hacen un buen trabajo cambian la capacidad de un peleador para ganarse la vida y la dirección de su carrera. Afecta a su familia, entrenador, gerente y la capacidad del promotor para promover su carrera”.

La recién unificada campeona de peso ligero Jr. de la OMB/FIB/CMB, Alycia Baumgardner, apareció en la reunión para agradecer a la OMB por tenerla, siendo esta su primera convención de boxeo. Ella será reconocida esta noche en el banquete de premiación.

En la reunión de calificaciones, muchos gerentes, promotores e incluso boxeadores se quedaron perplejos por sus posiciones en sus respectivas categorías de peso. Peso mosca : el campeón Junto Nakatani ha renunciado a su título debido a problemas con el peso y desea ocupar el puesto número 1 en 115. Ahora, el ex campeón mosca del CMB, Jesse “Bam” Rodríguez, ha solicitado ocupar el puesto número 1 en peso mosca. Rodríguez había sido previamente clasificado como el número 1 por la OMB en las 108 libras antes de ganar el título de las 115 libras del CMB este año. Rodríguez fue votado por unanimidad para la posición #1 con 112 lbs. Los representantes del actual número 1, Cristian González, votaron unánimemente para ordenar a González y Rodríguez que luchen por el título vacante de la OMB. Supermosca : #4 Andrew Moloney presionó para pasar al #1 después de vencer al #2 Norbelto Jiménez en la cartelera preliminar de Haney-Kambosos II. Se anunció que el campeón de la OMB, Kazuto Ioka, se unirá con el campeón de la AMB, Joshua Franco, con el acuerdo de que el ganador pelee contra el número 1 de la OMB dentro de los 180 días. La junta directiva de la OMB votó por unanimidad para permitir la pelea de unificación. Peso gallo : Si Naoya Inoue se convierte en campeón indiscutible después de enfrentarse al campeón de la OMB, Paul Butler, el 13 de diciembre , planea pasar a las 122 libras, creando una vacante. El actual #1 Jason Moloney está preparado para enfrentarse al actual #2 y ex campeón John Riel Casmiero, pero se informa que Casimiero también está subiendo a 122 lbs. El peso gallo no clasificado Dylan Price (15-0, 10 KOs) fue presentado por el promotor Artie Pellulo (Banner Promotions) como un prospecto brillante que merece consideración para el top 15 de la OMB. Peso pluma : El campeón Emanuel Navarrete ha solicitado ascender y competir por el título que dejó vacante Shakur Stevenson en las 130 libras. Si gana ese título, tendrá diez días para decidir qué título quiere conservar. Si deja vacante, el viejo enemigo Isaac Dogboe ocupa el puesto número 1 y probablemente disputaría el título vacante. Jr. Peso ligero : Con la vacante de Shakur Stevenson, Emanuel Navarrete estará en condiciones de luchar por ese título. El #4 Liam Wilson y el #1 Archie Sharp también pelearán, quizás por la posición obligatoria. La gerencia del campeón #5 de la NABO, Albert Bell, argumenta que nadie peleará con él. Peso ligero : Los representantes del número 3 Denys Berinchyk (campeón internacional de la OMB) presionaron mucho para que fuera el retador obligatorio. El presidente Valcárcel le preguntó a Alex Krassyuk (manager de Berinchyk) si habló con Sean Gibbons (manager del #2 Isaac Cruz). Alex bromeó: “¿Quieres que Denys pelee con Sean?” Esto hizo que la casa se echara a reír. Peso Welter Jr.: #1 Teofimo López peleará contra #10 José Pedraza el 10 de diciembre . Hay muchos escenarios en juego, ya que se supone que el campeón Josh Taylor peleará contra Jack Catterall en una revancha, aún por programar. Si asciende como se ha mencionado, el título vacante estará en juego. # 2 Liam Paro desea estar en esa mezcla con seguridad. Peso welter : El campeón Terence Crawford defenderá contra el #6 David Avanesyan el 10 de diciembre . Vergil Ortiz se sienta firmemente en el #1. El presidente Valcárcel dijo que la pelea Ortiz-Crawford había sido ordenada por la OMB, pero Ortiz no la quería en ese momento. # 4 Se mencionó la prueba VADA fallida de Conor Benn, pero sigue siendo delicada y las partes no querían discutir ya que las audiencias comenzarán pronto. Los problemas relacionados con el estado de su licencia complican su capacidad de rango. Mantente sintonizado para más. Jr. mediano : el campeón indiscutible Jermell Charlo defiende contra el #1 Tim Tszyu el 28 de enero de 2023. Peso mediano : el campeón Zhanibek Alimkhanuly defenderá contra el #14 Denzel Bently el 12 de noviembre. El ganador tiene el mandato de pelear contra el #1 Jaime Munguia dentro de los 180 días. Súper mediano : #3 Zach Parker y #4 John Ryder pelearán por el título interino de la OMB con el campeón indiscutible Saúl “Canelo” Álvarez lesionado. Peso semipesado : el campeón unificado Artur Beterviev se enfrentará al número 1 obligatorio de la OMB, Anthony Yard, en enero. El ex campeón y actual #6 Joe Smith, Jr. solicitó, a través del promotor Joe DeGuardia, subir dos puestos ya que el #5 Jean Pascal está peleando en una eliminatoria de la FIB y el #2 Gilberto Ramírez está peleando contra el campeón de la AMB Dmitry Bivol y esos lugares estarían abiertos. . Cruiserweight : Joe DeGuardia presionó por el previamente invicto Richard “Popeye” Rivera, cuya única derrota fue ante el #1 Badou Jack por decisión dividida en una pelea que tiene una ronda de 3:58. El número 10, Brandon Glanton, se enfrentará al número 6, David Light, y se solicitará que el ganador se clasifique entre los tres primeros. Peso pesado : El presidente Valcárcel espera que Usyk enfrente al campeón del WBC Tyson Fury el próximo año. La OMB sancionó un título interino que ganó Joe Joyce el mes pasado. “Nunca queremos detener una pelea de unificación”.

Se llevó a cabo una votación para determinar el sitio de la convención de la OMB de 2023. Tal como está ahora, Punta Cana, República Dominicana ganó la votación de la junta, con Orlando, Florida y el Hotel Caribe Royale Orlando en segundo lugar. Sin embargo, si no se puede entregar un paquete financiero aceptable en 30 días, se realizaría en Orlando. Esta noche, el banquete de premiación de clausura se llevará a cabo dentro del Hotel Royal Sonesta con varios boxeadores y promotores recibiendo reconocimientos.

