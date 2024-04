Feliz cumpleaños al Monster Naoya Inoue Por Joe Koizumi

Fotos por Naoki Fukuda “Monster” Naoya Inoue, campeón indiscutible de cuatro cinturones de 122 libras, celebró su trigésimo primer cumpleaños en el gimnasio Ohashi el miércoles en Yokohama, Japón. Naoya dijo: “He sido campeón mundial durante los últimos diez años y es un honor para mí poder defender mis cinturones en el gigantesco Tokyo Dome (cuya capacidad es de 55.000 personas para un evento de boxeo)”. Su manager/promotor Hideyuki Ohashi, ex-WBC, campeón de las 105 libras de la AMB, reveló su respuesta en caso de que Luis Nery no pudiera llegar al peso. Reserva al ex campeón TJ Doheny como sustituto de Nery, y TJ está preparado para pelear contra el invicto filipino Bryl Bayogos (7-0-1, 2 KOs) en la pelea que abrirá el telón el 6 de mayo. Doheny, de 37 años, también es zurdo como Nery. Willie Limond en estado crítico en Escocia Conferencia de prensa de Tyson Fury Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.