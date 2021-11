Fallece el promotor Jacques Deschamps

Por Robert Coster El promotor / manager de boxeo Jacques Deschamps falleció de un ataque al corazón. Deschamps, empresario de profesión, fue un amante de la ciencia dulce y promovió y dirigió a los boxeadores en Centroamérica y el Caribe (Haití, Jamaica, Panamá) durante varias décadas. Jacques fomentó la carrera de tres campeones mundiales: Edgar Sosa de México, Anselmo Moreno de Panamá y Nicholas Walters de Jamaica. Otros dos boxeadores suyos, Bunny Grant y Richard Clarke, lucharon por títulos mundiales. En 2019, Deschamps fue nombrado mejor promotor del Caribe y Centroamérica en la Convención anual del WBC. Jacques Deschamps tenía 68 años. Descanse en paz.

