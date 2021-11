Conor Benn ante Algieri el 11 de diciembre en Liverpool La estrella en ascenso de peso welter Conor Benn (19-0, 12 KOs) se enfrentará al ex campeón mundial Chris Algieri (25-3, 9 KOs) en el M&S Bank Arena en Liverpool el sábado 11 de diciembre, en vivo en todo el mundo por DAZN. Conor Benn: “Esperamos que Algieri dé lo mejor de sí, pero lo quiero en las trincheras conmigo, quiero aprovechar esta oportunidad para mostrar mis habilidades y habilidad contra un luchador de calidad para prepararme y dar un paso más hacia un mundo. título. Un ex campeón mundial contra un contendiente muy, muy hambriento, no puedo esperar al 11 de diciembre “. Chris Algieri: “El 11 de diciembre será una clase magistral en la que utilizaré mi profunda bolsa de habilidades y experiencia. Benn tiene hambre y es duro, pero este es un gran paso adelante en su clase. Vengo a demostrar que aún no es su momento. Todavía tengo los bienes y el mundo lo verá una vez más en la noche de la pelea “. Los detalles completos de la tarjeta se anunciarán la próxima semana. Fallece el promotor Jacques Deschamps Canelo-Plant en números

