Fallece Australiano Héctor Thompson a los 70 Por Ray Wheatley – World of Boxing La comunidad de boxeo australiana está de luto con la muerte del dos veces retador del título mundial Héctor Thompson (73-12-2, 20 KOs) a la edad de 70 años. Thompson había sufrido problemas de salud durante varios años. Ocupó las coronas de peso welter ligero de Australia y la Commonwealth y derrotó a los ex campeones mundiales Pedro Adigue Jr y Alfonso Frazier. Thompson también derrotó a los boxeadores de renombre mundial Alfonso Hayman, Jimmy Heair, Johnny Gant, Carlos Jiminez, Josue Márquez, Gerardo Ferrat, Joe Tetteh, Lion Furuyama, Jeff Malcolm, Raul Montoya y Manny Santos en combates televisados ​​a nivel nacional promovidos por Reg Layton, quien también Thompson entrenado y administrado. En 1970, Roko Spanja falleció tristemente después de sufrir la detención en diez rounds por Thompson. En 1976, la tragedia golpeó nuevamente cuando el estadounidense Chuck Wilburn falleció trágicamente después de sufrir una detención de diez rounds por parte de Thompson. En 1975, Antonio Cervantes detuvo a Thompson en siete rounds debido a la falta de atención en un desafío de peso welter ligero de la AMB en Panamá. En 1973, Roberto Durán detuvo a Thompson en el octavo round en un desafío por el título mundial de peso ligero de la AMB en Panamá. "Héctor Thompson es uno de los verdaderos campeones del boxeo australiano y un crédito para el deporte", dijo el entrenador del Salón de la Fama Johnny Lewis. "Pensé que su golpe al cuerpo era el mejor de cualquier boxeador Australiano que haya visto. Todos los boxeadores Australianos modernos le deben mucho a Héctor, y deberían agradecerle por levantar el deporte y llevarlo a la crisis ". Héctor Thompson fue incluido en el Salón de la Fama del Boxeo Australiano en 2005.

