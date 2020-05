La Academia de la AMB realizará el segundo seminario el sábado FacebookGorjeoReddit A la luz del éxito del primer seminario de Jueces y Árbitros realizado por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) a través de la Academia AMB hace dos semanas, que alcanzó su capacidad máxima muy rápidamente, la AMB decidió abrir un nuevo seminario para dar una oportunidad a aquellos quien no pudo registrarse en la primera edición. También tendrá traducción simultánea para hablantes de inglés. Este nuevo seminario se llevará a cabo a las 2:00 pm en Colombia, 3:00 pm EST, 12:00 pm PST y 8:00 pm en el Reino Unido; y estará en línea como el primero. El registro está abierto a través de www.wbaboxingacademy.com . El seminario se llama “Cómo anotar una ronda y un procedimiento de arbitraje” y será dictado por expertos como Gustavo Padilla, Luis Pabón, Raúl Cáiz Jr., Octavio Rodríguez y Roberto Torres, todos los cuales tienen una amplia experiencia internacional. La Academia WBA les recuerda a aquellos que desean tomar el seminario, especialmente los angloparlantes, que descarguen la aplicación Interprefy en sus teléfonos móviles / tabletas para disfrutar de la interpretación simultánea. Esta aplicación está disponible en las tiendas App Store y Google Play de forma gratuita. Una vez en la aplicación, solo tiene que escribir el token WBACADEMY, elegir su idioma y presionar “conectar”. La AMB invita a todos los interesados ​​en el seminario a registrarse en el sitio web y también ha abierto nuevos espacios para aquellos que no pudieron asistir a la edición anterior debido a la barrera del idioma. La intención de este proyecto es llegar a más y más personas e involucrarlas activamente en nuestro deporte. WBC apoya el regreso del Boxeo y evaluara la realización de su convención

