Ex campeon WBC Donny Lalonde elige al ganador de Canelo-Kovalev Por Robert Coster El ex campeón de peso semipesado del WBC, Donny Lalonde sabe una o dos cosas sobre pelear contra una estrella de boxeo más pequeña que está ganando peso. El 11 de julio de 1988, Lalonde defendió su título en una batalla épica con el miembro del Salón de la Fama “Sugar Ray” Leonard. Lalonde era el boxeador más grande, más alto (6’2 a 5’9) y naturalmente más pesado, un obvio paralelo con la batalla del sábado entre un buen hombre grande (Kovalev) y un buen hombre más pequeño (Canelo). En vista de las similitudes entre ambas peleas, Fightnews.com® contactó a Lalonde, que actualmente vive en Costa Rica, Campeón, ¿qué parecido ves en la próxima pelea y tu guerra con Ray Leonard? Canelo tiene que moverse hacia arriba mientras Kovalev estará en su peso. Mi pelea con Ray Leonard fue por dos títulos, los títulos súper mediano y semipesado. Tuve que bajar a un peso de 168 libras. Derribé a Ray, pero en el quinto asalto estaba agotado. Entonces, ¿en esta pelea el tamaño y el peso serán una ventaja para Kovalev? Sí, Kovalev tiene tamaño y peso, pero ¿eso es bueno o malo? Si Canelo boxea de la manera correcta, tendrá velocidad y movilidad a su favor. La gran pregunta es ¿Alvarez usará su velocidad y movilidad mejor que Kovalez usará su tamaño? Entonces, en tu libro, ¿quién gana? Creo que Álvarez fue muy inteligente al elegir a Kovalev y no a ninguno de los otros “campeones”. Kovalev ya ha perdido y se ha acostumbrado un poco, pero Canelo aún no está listo para ver eso. Elijo a Canelo como ganador. Champ, ¿sigues involucrado en el boxeo? Estoy entrenando y dirigiendo a un joven boxeador, Malik Zinad (15-0, 13 KOs), que boxea en Malta y el Reino Unido. Tiene el talento y la voluntad, pero necesitamos mejorar la calidad de sus oponentes. Donaire listo para Inoue en Japón Comentarios de Canelo & Kovalev

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.