Comentarios de Canelo & Kovalev Canelo Alvarez: Estoy listo para hacer historia. Estoy listo para esta gran pelea con Kovalev. Gracias a mi equipo, a mi familia, gracias a mi hermosa hija que está aquí, hola mi amor, te amo. Estamos listos para ganar “. [¿Por qué Kovalev?] “Debido a que es el mejor en su división, es uno de los mejores, por eso lo elegimos, para hacer historia al ir contra uno de los mejores”. [175 vs. 160:] “Me siento cómodo, me siento bien, veremos el sábado cómo va todo, pero me siento bien”. Sergey Kovalev: “Estoy seguro de que esta pelea será muy interesante y muy difícil para los dos porque nunca damos un paso atrás, nunca nos rendimos … mi objetivo es romper su estrategia y usar mi estrategia en la pelea”. Mi objetivo es defender este título y seguir mis sueños “. [¿Te ofendió que Canelo te eligiera, quizás viéndote como una victoria fácil?] “No, estoy feliz. Es bueno que esta sea la decisión más importante en mi carrera de boxeo, y enfrentar a Canelo, estoy feliz. Esta es una gran prueba para mí: para demostrar una vez más, soy el mejor peso semipesado de la división “. [¿Serás el primero en KO Canelo?] “Sabes, peleemos, y en la pelea verás. No es mi objetivo, porque cuando sigues ese objetivo, no puedes hacerlo. Solo quiero entrar al ring y box muy bien y hacer una gran pelea para los fanáticos del boxeo y el mundo del boxeo “. Ex campeon WBC Donny Lalonde elige al ganador de Canelo-Kovalev Inoue planea el mejor desempeño de su carrera

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.