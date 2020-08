Ex campeón Ndou dice que Tszyu derrotará a Horn Por Ray Wheatley – World of Boxing El dos veces campeón mundial Lovemore Ndou ha predicho que la FIB # 6, OMB # 9, CMB # 12 peso mediano ligero Tim Tszyu (15-0, 11 KOs) derrotará al ex campeón de peso welter de la OMB, Jeff Horn (20-2-1, 13 KOs) cuando se enfrenten el 26 de agosto en el Bank Stadium en Townsville que será televisado en el Evento Principal de Foxtel a través de Pay-Per-View. “Tim Tszyu tiene las habilidades para derrotar a Jeff Horn el 26 de agosto”, dijo Ndou a Fightnews.com®. “Tszyu es muy preciso y preciso con sus golpes y también tiene buena potencia. Es el único boxeador en Australia que voy a ver en acción porque creo que será campeón mundial cuando tenga esa oportunidad. “Tim en realidad me estaba haciendo pasar golpes en las almohadillas hace unos años en la Academia Tszyu cuando me estaba preparando para una pelea de regreso. También era un buen entrenador. “Entrené con su padre Kostya y con el entrenador del Salón de la Fama Johnny Lewis. Realice muchos rounds con Kostya y veo muchas de las mismas habilidades que poseía su padre en Tim. “Horn tuvo esa victoria sobre Manny Pacquiao en 2017, pero solo porque Pacman lo tomó demasiado barato y creo que no se había preparado para esa pelea. Llegó a Australia solo siete días antes de la pelea. Pacquiao estaba en su teléfono en conferencias de prensa. No estaba motivado por Horn y pagó el precio. “Horn boxeó como un aficionado cuando Terrence Crawford lo detuvo en Las Vegas para llevarse el título. “Horn fue detenido por Michael Zerafa en 2019 y en su revancha estaba de pie en el noveno round contra Zerafa cuando el árbitro le dio tiempo a Horn para que se recuperara inspeccionando su ojo cortado. Zerafa debería haber sido coronado como ganador. “Tszyu llevará a Horn a la escuela el 26 de agosto en Townsville”. Detalles de Conferencia de Prensa de Smith Jr-Alvarez en Las Vegas

