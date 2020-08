La puntuación remota del WBC se utilizará este fin de semana El sistema de puntuación remota de WBC seguirá utilizándose activamente este fin de semana en todo el mundo. El sistema estará implementado en las peleas de los viernes por la noche desde Hermosillo, México y las carteleras de los sábados desde Inglaterra y Los Ángeles, y los puntajes ronda por ronda se compartirán con los fanáticos de todo el mundo a través de las redes sociales. Las puntuaciones serán, por supuesto, no oficiales, pero se originarán en los oficiales de ring certificados por el WBC que participan en el Programa de puntuación remota del WBC EN VIVO. El sistema de puntuación remota del WBC se concibió originalmente y se redujo a la práctica como una herramienta de capacitación y evaluación de los oficiales de pista. El sistema se ha convertido en algo mucho más completo al llevar a un boxeo más transparente y brindar un gran entretenimiento a los fanáticos del boxeo en todo el mundo. El Comité de Oficiales de Ring del WBC desarrolló una plataforma que ha utilizado el Sistema de Puntaje Remoto del WBC de manera continua durante los últimos 2 años para evaluar a los jueces mientras califican las peleas de manera remota en vivo. Los puntajes de los jueces certificados han permitido al WBC evaluar el desempeño de sus jueces al tiempo que brindan una herramienta de capacitación con resultados extremadamente satisfactorios. Debido a la pandemia de Covid-19 en curso, el protocolo médico y administrativo de WBC recomienda el sistema de puntuación remota WBC como alternativa para reducir la cantidad de personas presentes en los eventos de boxeo. imagen

Para desempeñarse al alto nivel requerido, los jueces de boxeo deben adquirir conocimientos, entrenamiento y preparación continuamente, mientras mantienen una concentración extrema en las tareas que tienen entre manos. Una variedad de factores crea dificultades para que los jueces mantengan una visión clara y sin obstrucciones de la acción en el ring. Esos factores incluyen, pero no se limitan a: (1) verse obligado a mirar hacia arriba, a diferencia de, por ejemplo, un juez de tenis que tiene una vista completa desde arriba de la cancha; (2) estar en un ángulo obstruido o poco claro con respecto a los lugares del ring donde se está llevando a cabo la acción; (3) ser obstruido por el árbitro; (4) tener fotógrafos, videógrafos u otras personas en las proximidades; y (5) distraerse con el ruido causado por los espectadores. Para innovar y mejorar el boxeo, el WBC ha experimentado con una variedad de alternativas; uno de ellos es sentar a los jueces en sillas más altas para evitar algunos de los problemas enumerados anteriormente. Tal escenario provocaría que los jueces obstaculizaran la visibilidad del espectador en vivo y televisivo, haciendo que la alternativa de la trona no fuera muy viable. Esta noche, 2M Promotions presentará una cartelera de boxeo en Hermosillo, Sonora, protagonizada por Jesús “Chinito” Quijada (16-6-2, 11 KOs) y Mauricio “Bronco” Lara (19-2-0, 13 KOs), en un 10 -Combate de peso pluma redondo. Esa misma cartelera también contará con una pelea por el vacante Campeonato Junior Super Mosca de la NABF entre Taylor Quijada (8-0-1, 7 KOs) y Gohan Rodríguez (6-1-0, 1 KO). Durante esa cartelera, los jueces anotarán los combates desde un escenario elevado con una vista formidable y un ángulo sin obstáculos. Eso permitirá a los jueces tener lo que parece ser una perspectiva muy ventajosa. El WBC espera ver cómo funciona ese experimento. Este próximo fin de semana también se llevarán a cabo tres excelentes carteleras. El primero tendrá su origen en Hermosillo, México, y el evento principal contará con la participación de Jesús “Chinito” Quijada vs. Mauricio “Bronco” Lara. imagen

La segunda cartelera tendrá lugar en Brentwood, Essex, Inglaterra, e incluirá los grandes partidos entre Dillian Whyte vs. Alexander Povetkin, y la revancha entre Katie Taylor y Delfine Persoon. imagen

La tercera cartelera que tendrá lugar el próximo fin de semana tendrá su origen en Los Ángeles, California, con el evento principal protagonizado por Shawn Porter contra Sebastian Formella. imagen

El sistema de puntuación remota se utilizará durante el fin de semana en esas tres tarjetas. El WBC compartirá los jueces participantes de WBC Remote Scoring Systems que, por supuesto, serán puntajes NO OFICIALES. Ex campeón Ndou dice que Tszyu derrotará a Horn

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.