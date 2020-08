Detalles de Conferencia de Prensa de Smith Jr-Alvarez en Las Vegas Los pesos semipesados ​​Joe Smith Jr. y Eleider “Storm” Alvarez subieron al escenario MGM Grand “Bubble” para la conferencia de prensa del evento principal el jueves por la tarde antes de la eliminatoria del título mundial de la OMB del sábado, que se transmitirá en vivo por ESPN +. Eleider Alvarez: “Quiero ser campeón del mundo por segunda vez. Ya sea por nocaut o por decisión, sé que Joe Smith viene a pelear. Voy a hacer lo mejor que pueda para ganar esto porque quiero ser campeón del mundo por segunda vez ”. Joe Smith Jr: “Este tipo de aquí está tratando de evitar que logre la meta que me he fijado. Voy a entrar allí y darlo todo. Planeo salir en la cima. Solo quiero montar un gran espectáculo para todos y pasar una gran noche “. Eleider Alvarez “Me siento al 100 por ciento. No siento ningún dolor desde la recuperación {de un hombro lesionado}, así que me siento muy bien. “{El nocaut de Michael Seals} fue mi primera pelea en 11 meses, así que estoy feliz de estar de regreso. Quiero hacer una buena actuación. Sentí que con la actuación contra Seals, lo intenté. Hubiera sido feliz con una decisión. Estaba intentando cosas diferentes, pero obtuve el nocaut. “Cuando Oscar Rivas y yo llegamos por primera vez a Montreal, no hablamos inglés. No hablábamos francés. Sabía un poco de inglés, pero durante 10 años aprendí a hablar francés. Soy incluso mejor en francés que en inglés. Ha sido una experiencia especial para mí y aquí estamos hablando en francés. “Fue duro para todos los boxeadores, sobre todo en los dos primeros meses entrenar, porque todo estaba cerrado. Tuvimos que adaptarnos a eso. Ahora, las cosas parecen estar volviendo un poco más a la normalidad. El gimnasio está abierto. No es lo que era. Con suerte, la pandemia puede terminar y podemos volver a la normalidad. Hubo desafíos, pero los tuvimos como cualquier otro luchador. “Quiero ser campeón del mundo por segunda vez. Ya sea por nocaut o por decisión, sé que Joe Smith viene a pelear. Voy a hacer lo mejor que pueda para ganar esto porque quiero ser campeón del mundo por segunda vez ”. Joe Smith Jr. “Siendo el perdedor, siempre siento que tengo algo que demostrar. No me importa Me gusta estar ahí y demostrarle al mundo que pertenezco a la cima y que debo ser un campeón. “En el {nocaut en el primer asalto} sobre Fonfara, fui como un perdedor 20-1 en esa pelea. Salí y definitivamente sorprendí al mundo con ese nocaut. Me trajo aquí. Me dio todas las peleas y las oportunidades que he tenido desde entonces. Todo condujo a esto, y este es el más importante. Estoy muy emocionado de estar aquí y espero tener otra oportunidad de ganar un título. “Lo mismo con Jesse Hart. Yo era prácticamente el perdedor en esa pelea. Hablaba mucho y yo lo mantuve tranquilo. Entré allí e hice lo que tenía que hacer, y obtuve la victoria. Eso es lo que tengo que seguir haciendo. “Esta es la prioridad número uno en este momento para mí. Solo estoy concentrado en conseguir esta victoria el sábado por la noche, así que entrené muy duro. Estoy bien preparado. En lo que respecta al negocio de los árboles, {Smith y su padre poseen y operan Team Smith Tree Service en Long Island}, definitivamente va bien. Debido a las tormentas, recogimos algunos trabajos. Fue un poco lento durante algún tiempo debido al COVID 19, pero definitivamente se ha recuperado. Mi padre sale todos los días. Está haciendo todas las estimaciones. Él está manejando el negocio. Solo aparezco aquí y allá. No he hecho mucho con el negocio. Me acabo de concentrar en esto. “Lo único, este tipo de aquí está tratando de evitar que logre la meta que me he fijado. “Voy a entrar allí y darlo todo. Planeo salir en la cima. Solo quiero montar un gran espectáculo para todos y pasar una gran noche “. * * * En otra acción el sábado por la noche, el ex campeón mundial de peso mediano Rob Brant regresa contra Vitaliy Kopylenko, Julian “Hammer Hands” Rodríguez pelea con Anthony Laureano en una batalla de pesos welter junior invictos, “Cassius” Clay Collard busca la victoria número tres de “Bubble” contra Maurice Williams en un octavo asalto en peso mediano, y Duke Ragan de Cincinnati hace su muy esperado debut profesional en un combate de cuatro asaltos en peso pluma. Ex campeón Ndou dice que Tszyu derrotará a Horn Mauricio Sulaiman: Yildirim es un digno rival para Canelo Alvarez

