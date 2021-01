Eubank Jr. firma con Team Sauerland El campeón mundial interino de peso mediano de la AMB Chris Eubank Jr. (29-2, 22 KOs) ha unido fuerzas con el poderoso promotor europeo Team Sauerland. Eubank Jr. reclamó el título mundial interino de peso mediano de la AMB por segunda vez con una victoria por nocaut técnico sobre el ex retador al título mundial Matvey Korobov en diciembre de 2019, mientras hacía su debut en Estados Unidos en el Barclays Center de Nueva York. Actualmente basado en los Estados Unidos. está entrenando con el gran boxeador Roy Jones Jr. El peleador de segunda generación dice que está encantado de haber firmado un contrato a largo plazo con el Team Sauerland y apunta a todos los nombres principales en 160 libras. Entrevista a: Lovemore Ndou Presentan Salón de la Fama del Boxeo de Florida Clase 2021

