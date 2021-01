Por Ray Wheatley – World of Boxing

Por Ray Wheatley – World of Boxing

El ex campeón mundial Lovemore Ndou habló con Peter Maniatis sobre su carrera en el boxeo y su autobiografía “Tough Love”.

SHARMBA MITCHELL

“Lo más importante que recuerdo de la pelea con Sharmba Mitchell es que acepté la pelea con poca antelación. Se suponía que Sharmba pelearía contra Kostya Tszyu por el título de la FIB, pero Kostya sufrió una lesión en el hombro y necesitaban un oponente de último minuto. Acepté la pelea con una semana de anticipación.

“Recuerdo haber entrado en la pelea con Sharmba y su equipo pensando que iba a ser un paseo por el parque. Lo sorprendí y lo sorprendí. No podía manejar mi estilo con la forma en que podía cambiar de ortodoxo a zurdo. Cada vez que cambiaba a zurdo lo confundía bastante. Al final de la pelea, pensé que había ganado y mucha gente pensó que había ganado.

“De hecho, recuerdo años después, cuando gané el mismo título (FIB), el ex promotor de Sharmba, Gary Shaw, quien se me acercó para firmar con él, me dijo ‘¿Sabes qué Lovemore? Cuando peleaste contra Sharmba, si te hubieras inscrito conmigo, te habrías ido con el título ‘. Eso te dice que prácticamente gané la pelea “.

MIGUEL COTTO

“La pelea de Miguel Cotto fue otra pelea que acepté con poca antelación. Acepté esa pelea con una semana de anticipación. Fue una gran pelea. Miguel Cotto se convirtió en un gran peleador, así que para mí perder con un gran peleador. Años más tarde, Cotto fue entrevistado y le preguntaron quién era su pelea más dura y él me eligió; dijo que yo era el tipo más duro con el que había peleado. Es un honor viniendo de un tipo como él.

“De hecho, recuerdo el día después de la pelea, me encontré con el difunto gran Emanuel Steward y me dijo: ‘Lovemore, sabes qué, mientras yo esté en Australia, te seguirán trayendo a América como oponente. La única forma de ganar peleas es por nocaut ‘. Me hizo una oferta para ir a entrenar con él. No pude aceptar la oferta porque tenía algunos problemas personales. No podía dejar de no vivir en Australia y también estaba estudiando para ser abogado en ese momento. No pude dejar eso en espera.

“Hoy me pregunto qué habría pasado si hubiera aceptado esa oferta de Emanuel Steward. Cuando lo miras, Emanuel Steward tenía razón cuando miras a peleadores como Manny Pacquiao, tuvo que mudarse a Estados Unidos para triunfar. No es fácil para un peleador que viene de otro país triunfar en Estados Unidos “.

WITTER JUNIOR

“Junior Witter era un luchador muy incómodo. Era un buen luchador. Me golpeó de forma justa y directa. Recuerdo que en realidad me derribó con un gancho de izquierda, pero me levanté y luché hasta el final y terminé la pelea. Recuerdo que algunos de los jueces dijeron que si no fuera por las dos caídas, habría ganado la pelea, pero él me ganó de manera justa “.

NAOUFEL BEN RABAH

“Fue una oportunidad para los dos de convertirnos en campeones del mundo. Si recuerdas, Ben Rabah había peleado contra Juan Urango por el título mundial de la FIB y le robaron bastante, debería haber ganado esa pelea. También peleé por el título mundial contra Sharmba Mitchell, así que fue una oportunidad para los dos de ganar el título. También se habló mucho desde el campamento de Ben Rabah y realmente me molestó con algunos de los comentarios, y realmente quería noquearlo. Resultó ser una gran pelea. Ben Rabah era muy hábil y uno de los mejores luchadores que hemos tenido aquí en Australia. Lo detuve en la undécima ronda para convertirme en el campeón mundial de la FIB. Esa pelea fue votada como la Mejor pelea en Australia ese año “.

PAUL MALIGNAGGI

“Aquí es donde la política juega un papel en el boxeo. Recuerde la primera pelea con Malinaggi en Estados Unidos, el árbitro fue el difunto Eddie Cotton. No me permitiría pelear mi pelea. Cada vez que entraba, me empujaba hacia atrás. Prácticamente estuve peleando contra Malignaggi, el árbitro y los jueces. Me quitaron la pelea solo porque no me permitieron pelear mi pelea.

“La segunda pelea cuando luché contra él en el Reino Unido fue en la cartelera ante Ricky Hatton. Al entrar en la pelea, Ricky Hatton y Malignaggi ya habían firmado un acuerdo para pelear entre sí. Eso significó que para mí ganar tuve que noquear a Malignaggi. Creo que vencí a Paul en la segunda pelea, pero nuevamente por la política me lo quitaron “.

PHILLIP NDOU

“El nombre Ndou en Sudáfrica es tan común como el nombre de Smith en Australia. No había relación entre Phillip y yo, simplemente compartimos el mismo apellido.

“Recuerdo que estábamos juntos en los aficionados en Sudáfrica y yo era el capitán de su equipo (en Sudáfrica) y me mostró respeto, pero cuando peleamos por el título de IBO fue una falta de respeto. Me llamó traidor. ” No eres una persona de Nelson Mandela, estás viviendo en Australia”.

“Pensé que estaba diciendo cosas innecesarias. Hizo lo que tenía que hacer para promover la pelea y vender las entradas. Lo castigé y lo gané por el título mundial “.

SAUL ALVAREZ

“Saúl Álvarez era mucho más grande que yo cuando peleamos. Yo estaba boxeando como peso welter junior y él estaba prácticamente boxeando como peso mediano, pero el dinero era bueno. Amo a los mexicanos porque aman su boxeo y te tratan con respeto. Pidieron autógrafos y fotos pero la noche de la pelea fueron por Canelo. Tengo que ser honesto, el propio Canelo era un caballero. Me respetó mucho ”.

KELL BROOK

“La pelea de Kell Brook fue hacia el final de mi carrera. No debería haber estado peleando porque tenía problemas con mi brazo izquierdo. Fue una lesión anterior que tuve de la que hablo en mi libro. Fui a la distancia con él, me ganó en puntos “.

GAIRY ST CLAIR

“Quería terminar mi última pelea con una victoria, así que cuando tuve la oportunidad de pelear (el ex campeón de la FIB) Gairy St Claire, la aproveché. Gairy es hábil. Es uno de los luchadores más hábiles con los que me he encontrado. Lo vencí por el título de la WBF y era mi momento de alejarme del deporte “.

FLOYD MAYWEATHER JR

“Me contrataron para ser el compañero de entrenamiento de Floyd para su pelea con Ricky Hatton. Yo era su principal compañero de entrenamiento. Floyd está rodeado de muchos hombres que sí . Se ríen de cada estupidez que dice. Floyd intentaría derribarte mientras entrenas con él. Recuerdo que un día estábamos haciendo sparring y empezó a llamarme Jumanji . Le dije, tonto, Jumanji no es de África. ¡Prueba Shaka Zulu!

“Hubo otra ocasión cuando estábamos haciendo sparring, donde comenzó a llamarme la palabra B. No lo aprecié. Así que cuando me estaba llamando la palabra B, le di una mano derecha en la nariz y empezó a sangrar. Le dije a la multitud que miraba el entrenamiento: ‘¿Alguien tiene un tampón porque esta chica acaba de tener su período?’ Todos empezaron a reír. Tuve que usar la psicología inversa con Floyd.

“Aparte de eso, es un gran tipo. Vi lo que hizo por la comunidad. Durante el Día de Acción de Gracias, conducía dando comida y dinero a los pobres y necesitados. La gente a menudo no habla de esto. Hace mucho por la comunidad. Aparte de eso, me trató con respeto. Soy el tipo de persona que solo puede juzgar a las personas por la forma en que me tratan. Basado en el trato que me mostró, tengo mucho respeto por el chico. Creo que es un gran tipo “.

AMOR DURO

“En primer lugar, como abogado, estoy disfrutando de lo que hago. Siempre he querido luchar por la justicia y ahora tengo esa oportunidad. También hago mucho trabajo pro-bono. Ayudo a muchos indígenas y retribuyo a la comunidad. Mi libro “Tough Love” se publicó en Australia el año pasado, justo antes de Navidad. Debería publicarse en otros países, incluidos América y Sudáfrica, en algún momento de abril o mayo de este año. El plan era publicar y lanzar el libro en todo el mundo, pero COVID-19 lo devolvió todo.

“Es un gran libro. Es el tipo de libro que, si necesita algún tipo de motivación o historia inspiradora, este es el tipo de libro que debe obtener. El libro no solo toca el boxeo, también toca otros temas, también temas políticos y la política en el boxeo. Asume las atrocidades que tuve que enfrentar cuando crecí en Sudáfrica, durante el apartheid en Sudáfrica “.

MANNY PACQUIAO

“Entrenando en el mismo gimnasio que Manny Pacquiao antes de que se hiciera grande, vi algo en Manny durante ese tiempo. Vi la humildad en él y todavía es así hoy. Aprecio eso viniendo de un campeón. Tuve esa oportunidad de entrenar con él y compartir el mismo gimnasio. Era un caballero y un tipo respetado y verlo hoy como senador, no me sorprende porque vi la forma en que se manejó antes de convertirse en el súper campeón mundial.

“Necesitamos a Manny Pacquiao en el deporte. Caballero como Kostya Tszyu, por ejemplo, que fue un gran luchador y un caballero fuera del ring. Necesitamos gente así. Miras el boxeo, tiene tantas historias tristes. A menudo, la gente ve a los boxeadores como cabezas huecas. A menudo, muchos boxeadores se meten en problemas. Tener gente como Kostya Tszyu y Manny Pacquiao es algo bueno para el boxeo. También los hermanos Klitschko. Es algo bueno para el boxeo “.

