Entrevista a : Sergey Kovalev

El dos veces campeón mundial de peso semipesado Sergey “Krusher” Kovalev habla sobre la defensa del título del sábado contra Igor Mikhalkin en MSG.

[Sobre su oponente, Igor Mikhalkin] “Traerá todo para obtener el título de la OMB. Pero no voy a dárselo, créame. Mi objetivo es defender el título y asegurar que soy el mejor en esta división “.

[En la pelea] “La pelea será muy interesante. Él nunca dará un paso atrás, viene a atacar y luchar nuevamente. Vi sus peleas muchas veces como aficionado y algunas peleas como profesional. Él es un zurdo. No he peleado contra un zurdo en mucho tiempo, probablemente desde Cedric Agnew. Tal vez sea un poco incómodo, pero mi objetivo es convertirlo en una pelea interesante “.

[En este enfrentamiento] “Solo sé una cosa, él está muy motivado en este momento. Nunca luchó por un título real y en este momento está muy motivado. Tal vez, toda su vida, ha estado esperando este momento. Viene aquí, y es muy peligroso porque es una gran oportunidad para su futura carrera en el boxeo … y debería estar preparado para todo lo que pueda contra mí “.

[En su perspectiva hacia el boxeo ahora] “Estoy en el camino correcto. Ya, todos mis errores han sido borrados mentalmente de mi cabeza. En este momento, sigo trabajando y siguiendo mi sueño, con mi objetivo de hacer grandes peleas “.

[Al trabajar con su entrenador Abror Tursunpulatov para el primer campamento de entrenamiento completo] “Realmente me gusta trabajar con Abror. No pienso en lo que debería hacer, lo que tengo que hacer, cuántos minutos o rondas. Todo está bajo su plan y su control. Me gusta, y ahora no gasto mi energía para pensar en el campamento de entrenamiento. Todo está bajo el control de Abror. Realmente me gusta, y ahora tengo más energía para dedicarme a la pelea “.

[En sus circunstancias actuales] “Sabes, estoy feliz por todo lo que tengo. Lo que pasó, ha sucedido. Lo que sucedió me ha mejorado, y está en el pasado. Lo que me sucedió, es una lección de por vida. Dios me envió esta prueba … dejó grandes preguntas. Entiendo por mí mismo, lo principal que debería hacer es mantener mi cuerpo y mi carrera de boxeo “.

[Sobre pelear fuera de los Estados Unidos] “Pelear contra cualquiera que pelee será mi objetivo. Donde sea que sea mi próxima pelea, me iré. Para mí, no importa dónde pelee, solo que todo debería ser justo alrededor de la pelea. Me gusta viajar.”

[En su nocaut contra Vyacheslav Shabranskyy] “Sabes, puedo decir que he vuelto de mis dos derrotas. Soy mucho más fuerte mentalmente como resultado de esto. La vida me enseña en estas situaciones “.

[Predicción para el resultado] “No me gusta hacer predicciones … Solo una cosa que puedo decir, esta pelea será una pelea interesante porque son dos rusos y dos luchadores motivados. Uno de nosotros demostrará que es un campeón mundial y el otro perderá “.