Entrenamiento con los medios de Terence Crawford El invicto campeón mundial de peso welter de la OMB, Terence “Bud” Crawford, realizó su entrenamiento con los medios en Las Vegas el miércoles mientras el campeón de tres divisiones se prepara para enfrentarse al campeón mundial unificado de peso welter del CMB, la AMB y la FIB Errol “The Truth” Spence Jr. encabezando un PPV de SHOWTIME el sábado 29 de julio desde T-Mobile Arena en Las Vegas. Terence Crawford: “Esta pelea significa todo. Esto pone la guinda de mi carrera. He estado esperando este momento durante mucho tiempo y no puedo esperar para hacerlo. “Estamos aquí en Las Vegas temprano para acostumbrarnos a la atmósfera y al calor. Ven a la noche de la pelea, estaremos 110% preparados. Nos estamos adaptando bien. “La división de peso welter ha tenido muchas peleas excelentes en el pasado y esta será otra el próximo sábado. También hay un futuro brillante para la división con una gran cantidad de grandes talentos en camino. Sigue siendo un semillero para el deporte. “Solo estoy aquí para ganar la pelea. Ambos somos boxeadores profesionales y no me preocupo por ningún plan que esté haciendo después de esta pelea. No pienso en un nocaut, solo pienso en obtener la victoria y eso es lo que haré el próximo sábado. “Creo que podría vencer a cualquiera en cualquier deporte. Esa es mi naturaleza. Juego para ganar. Si te voy a desafiar, voy a ganar y lo creo de todo corazón. Ese podría ser cualquiera. Incluso si estoy jugando contra Michael Jordan en uno contra uno. “Él piensa que me va a arrasar y romper, pero tendrá que mostrármelo. Toda esa charla es combustible para el fuego que ya está ardiendo. Tendrá que demostrar todo lo que dice en la noche de la pelea. “Esta pelea está ocurriendo en el momento adecuado. Todos los cinturones están en juego, así que aún hay más por lo que luchar. ¿Qué mejor manera de tener esta pelea que tenerla por el título indiscutible de peso welter?”. Brian “Bo Mac” Mcintyre (Entrenador de Crawford): “Esta es la lucha para callar a los que odian ya los no creyentes. Es la guinda del pastel para una gran carrera. Tienes que estar preparado cuando te enfrentas a un boxeador como Errol Spence Jr., con un entrenador como Derrick James. Queremos mantener el resultado en nuestras manos realizando una actuación dominante. “No es un día más en la oficina, sino que es algo que vivimos, comemos, dormimos, pensamos. Así es como llegamos a este punto. Sabemos lo que se necesita y estamos de vuelta en eso. “Esta es una de las mejores peleas que se han hecho en este siglo, con ambos muchachos invictos y con todo lo que logró Terence. Significa mucho y espero muchos fuegos artificiales. “No te pierdas este pay-per-view. Mientras Errol Spence Jr. traiga su ‘juego A’, verás una de las mejores actuaciones de Terence Crawford. Rezo para que obtengamos el mejor Errol Spence Jr., porque hay un mejor Terence Crawford para ser visto”. Nuevo reality de Tyson Fury en Netflix Jalolov regresa el 26 de agosto en Tulsa Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.