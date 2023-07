Jalolov regresa el 26 de agosto en Tulsa El invicto peso pesado de 6’7 Bakhodir Jalolov (12-0, 12 KOs), quien recientemente firmó un contrato promocional de varios años con Top Rank, hará su debut en Top Rank en un combate a ocho asaltos el 26 de agosto en la cartelera televisada por ESPN del enfrentamiento de peso pesado entre Jared Anderson y Andriy Rudenko en el Hard Rock Hotel & Casino Tulsa. El oponente de Jalolov, medallista de oro olímpico de 2020, se anunciará en breve. Bob Arum: “Bakhodir Jalolov es uno de los mejores talentos de peso pesado en el boxeo de hoy. Sus tremendas credenciales de aficionado hablan por sí solas y, como profesional, ha demostrado ser igualmente devastador. Realmente creo que algún día será un campeón de peso pesado”. Entrenamiento con los medios de Terence Crawford Smith-Eubank 2 programado el 2 de septiembre en Manchester Like this: Like Loading...

