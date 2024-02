Eliminatoria de puente AMB Romanov-Zhang en Rusia el sábado El invicto #2 de la AMB Evgeny Romanov (19-0, 12 KOs) y el #3 de la AMB Zhaoxin Zhang (11-2-1, 6 KOs) se enfrentarán en una eliminatoria de peso puente de la AMB este sábado en el KRK “Uralets” Arena en Ekaterimburgo, Rusia. . Romanov, de 38 años, está invicto desde que debutó a los 30 años en 2016. Zhang, de 28 años, es un ex retador al título de peso crucero de la AMB. El ganador se convertirá en el retador obligatorio del actual campeón de peso puente de la AMB, Evgeny Tishchenko. La velada también verá el regreso al ring del ex campeón súper pluma de la AMB Roger “The Kid” Gutiérrez (27-5-1, 21 KOs), quien se enfrentará a Zaur Abdullaev (18-1, 11 KOs) en una pelea de peso ligero. . JC Martínez-Córdova por titulo WBC para el 30 de marzo en Las Vegas Like this: Like Loading...

