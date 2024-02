Zhang sorprende a Romanov en eliminatoria de la AMB en Rusia Gran sorpresa en una eliminatoria de peso puente de la AMB el sábado por la noche en el KRK “Uralets” Arena en Ekaterimburgo, Rusia. El invicto número 2 de la AMB, Evgeny Romanov, derribó al número 3 de la AMB, Zhaoxin Zhang, en el primer round y continuó golpeándolo en el segundo round hasta que, de repente, de la nada, Zhang derribó a Romanov de cara primero con una combinación derecha/izquierda/derecha. Romanov intentó levantarse pero no pudo. Zhang pasa a 12-2-1, 7 KOs, mientras que Romanov cae a 19-1, 12 KOs. ¡Qué cambio! En otra acción, el peso ligero #14 de la AMB, Zaur Abdullaev (19-1, 11 KOs) superó por puntos al ex campeón súper pluma de la AMB Roger “The Kid” Gutiérrez (27-6-1, 21 KOs) en diez asaltos. Jono Carroll nombrado retador obligatorio de la AMB en las 135 lbs Eliminatoria de puente AMB Romanov-Zhang en Rusia el sábado Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.