Jono Carroll nombrado retador obligatorio de la AMB en las 135 lbs El Comité de Campeonatos de la AMB reconoció a Jono Carroll como el retador obligatorio en la categoría de peso súper pluma luego de un extenso análisis de la división. Carroll, quien ganó una eliminatoria en septiembre de 2021 contra Andy Vences, envió una solicitud formal a la AMB y luego de analizar el escenario, la decisión se tomó el viernes 9 de febrero. Los equipos del campeón súper pluma de la AMB, Lamont Roach y Carroll, tendrán una pelea de 30- Período de un día para negociar la pelea. El ganador de la pelea se enfrentará a Otar Eranosyan dentro de los 120 días posteriores a su victoria. Eranosyan derrotó a Roger Gutiérrez en una eliminatoria en agosto de 2023. Haney-Kingry por titulo WBC en las Vegas el 20 de abril Zhang sorprende a Romanov en eliminatoria de la AMB en Rusia Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.