Haney-Kingry por titulo WBC en las Vegas el 20 de abril El campeón súper ligero del WBC, Devin Haney (31-0, 15 KOs) defenderá contra Ryan García (24-1, 20 KOs) el 20 de abril en Las Vegas. Ambas partes han confirmado la pelea en las redes sociales. Pelea ahora también confirmada por Golden Boy y Matchroom. BetOnline (www.BetOnline.ag) estableció probabilidades para el combate de boxeo de esta mañana y Haney es un gran favorito. Probabilidades de pelea

Devin Haney -500 (1/5)

Ryan García +350 (7/2) Las probabilidades anteriores equivalen a una probabilidad implícita del 83,3% de que Haney salga adelante en la pelea. Expectativa mundial por anuncio de Canelo este martes Jono Carroll nombrado retador obligatorio de la AMB en las 135 lbs Like this: Like Loading...

