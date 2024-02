Canelo se distancia de PBC y esta cerca de enfrentar a Munguia o Crawford? Por.Gabriel F. Cordero La super estrella Mexicana del boxeo mundial y campeón indiscutido de peso súper mediano, Canelo Álvarez hará un anuncio importante sobre su carrera en una conferencia en cadena nacional el martes al mediodía.

Canelo suele pelear el fin de semana del Cinco de Mayo, pero, hasta el momento, no tiene ninguna pelea confirmada pero hay fuertes indicios que su próximo rival podría ser su compatriota Jaime Munguia o el estadounidense Terence Crawford quien es agente libre. Se ha podido conocer de un posible alejamiento de Canelo con PBC al no llegar a un acuerdo financiero para su próximo combate y dentro del acuerdo promocional de tres peleas que tiene con PBC. Millones de fanáticos del boxeo esperan este anuncio aunque entre rumores se comentan el nombre del Mexicano Jaime Munguia como el más cercano al 4 de Mayo mientras otros comentan que Crawford sigue vigente para esa gran fecha. Haney-Kingry por titulo WBC en las Vegas el 20 de abril Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.