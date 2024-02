Conferencia de prensa final por titulo mundial WBC de Foster-Nova El campeón mundial súper pluma del WBC, O’Shaquie “Ice Water” Foster (21-2, 12 KOs) y Abraham “El Super” Nova (23-1, 16 KOs) se enfrentaron en la conferencia de prensa final para su choque de ESPN el viernes por la noche en el Madison Square Garden Theater. Esta será la segunda defensa del título para Foster, nativo de Orange, Texas, quien rescató su título con un nocaut en el 12º asalto remontando sobre Rocky Hernández en octubre pasado. O’Shaquie Foster: “Fue una locura {contra Rocky Hernandez}. Conmocionamos al mundo. Y estoy aquí para hacerlo de nuevo. Todo el mundo me llama Shock y vamos a seguir haciéndolo… llevamos años llamando a Nova. El lo sabe. Su excusa fue que mi nombre no era lo suficientemente grande. Es curioso cómo cambian las tornas. Estoy listo y estoy familiarizado con su estilo… Hice todo en el gimnasio. Estamos preparados. El viernes por la noche dominaremos y daremos un espectáculo”. Abraham Nova: “Luchar por un título mundial es un sueño hecho realidad. No puedo dejar pasar esta oportunidad. He querido esto durante tanto tiempo. Ahora tengo esta oportunidad. Entonces, estoy súper emocionada y súper motivada… tengo que poner mi confianza en Dios. En el gimnasio se ha hecho todo. Sabes lo que traigo y con lo que vengo. La presión seguirá. El coeficiente intelectual estará activado. Todo estará encendido. Tendré que adaptarme y salir con la victoria”. Conferencia de prensa final de Curiel-Nontshinga 2 en Oaxaca, México Canelo se distancia de PBC y esta cerca de enfrentar a Munguia o Crawford? Like this: Like Loading...

