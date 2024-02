Conferencia de prensa final de Curiel-Nontshinga 2 en Oaxaca, México El campeón de peso mosca ligero de la FIB, Adrián Curiel, y el ex campeón Sivenathi Nontshinga se enfrentaron en la conferencia de prensa final para su choque este viernes por la noche en DAZN desde el Auditorio Guelaguetza en Oaxaca, México. Adrian Curiel: “Es fantástico defender mi cinturón en casa. No fue un golpe de suerte o KO… He estado viendo entrevistas que ha estado dando, y dice que no soy un gran pegador y que soy un peleador fácil, pero él verá el viernes que como decimos. Aquí la gente necesita respaldar lo que dice. Entonces veremos el viernes si eso es cierto”. Sivenathi Nontshinga: “He entrenado muy duro. No es la primera vez que me preparo para una pelea por un título mundial. He sido campeón antes y les prometo a todos que una vez más prevaleceré. Creo que caer es parte de la vida, pero volver a levantarse es vivir, así que una vez más me convertiré en un campeón”. aylor y Catterall intercambian palabras para su revancha Conferencia de prensa final por titulo mundial WBC de Foster-Nova Like this: Like Loading...

