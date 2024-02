aylor y Catterall intercambian palabras para su revancha Los acérrimos rivales Josh Taylor y Jack Catterall finalmente se enfrentarán en una revancha en el First Direct Arena en Leeds el 27 de abril, transmitida en vivo por DAZN en el Reino Unido y en todo el mundo y exclusivamente por ESPN+ en los EE. UU. Josh Taylor: “Nunca he huido de nadie en mi vida, especialmente de Jack Catterall. Ha pasado los últimos dos años yendo de promotor en promotor mientras vive de mi nombre. Jack debe tener cuidado con lo que desea porque lo golpearán el 27 de abril. Voy a disfrutar cada segundo de esto. Hasta pronto, Jack”. Jack Catterall: “Todos los días de mi vida me preguntan varias veces al día: ‘¿cuándo volverás a pelear con Taylor?’. Esto no se trata de cinturones, esto es personal para mí y no puedo esperar para tenerlo en mis manos. No me gusta, no lo respeto y el 27 de abril voy a acabar con él”. Se anuncia la cartelera preliminar de Zepeda-Hughes Conferencia de prensa final de Curiel-Nontshinga 2 en Oaxaca, México Like this: Like Loading...

