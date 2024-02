Se anuncia la cartelera preliminar de Zepeda-Hughes La cartelera de DAZN está programada para la eliminatoria de peso ligero de la FIB y la AMB del 16 de marzo entre la máquina de nocaut William “El Camarón” Zepeda (29-0, 25 KOs) y Maxi “Maximus” Hughes (26-6-2, 5 KOs) en The Cosmopolita de Las Vegas. El invicto y muy respetado peso ligero Floyd “Kid Austin” Schofield (16-0, 12-KOs) se enfrentará a Esteuri “El Puma” Suero (13-1, 10 KOs) en el combate coestelar a diez asaltos.

En una eliminatoria final de peso pluma de la AMB, Víctor “El Tornado” Morales, Jr. (19-0-1, 9 KOs) se enfrenta a Luis “The Twist” Núñez (19-0, 13 KOs) en un combate a diez asaltos.

En una revancha a sangre fría, Marlen Esparza (14-1, 1 KO) pondrá en juego sus títulos unificados de peso mosca femenino WBC,AMB y OMB contra Gabriela "Chucky" Alaniz (14-1, 6 KOs) en un combate a diez asaltos. Al abrir la transmisión, el peso crucero Tristan "Sweet T" Kalkreuth (12-1, 9 KOs) se enfrenta a Marquice Weston (15-2-1, 8 KOs) y el peso mediano Eric Priest (12-0, 8 KOs) se enfrenta a TBA.

