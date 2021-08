El WBC y TDLR visitan al gobernador de Texas, Greg Abbott El Consejo Mundial de Boxeo representado por su presidente, Mauricio Sulaiman de México y el campeón de peso mediano del CMB, Jermall Charlo junto con el Departamento de Licencias y Regulación de Texas representado por su presidente, Rick Figueroa, se reunieron ayer con el gobernador del estado de Texas, el Honorable Greg Abbott. en el Capitolio del Estado en Austin, Texas. El WBC otorgó al gobernador Abbott el premio “Héroe de la Humanidad” en reconocimiento a su dedicación y desempeño ejemplares durante la pandemia Covid 19, que ha dañado al mundo en todos los niveles posibles e imaginables. “Fue durante los tiempos más oscuros cuando el liderazgo del gobernador Abbott se levantó para tomar acciones que abrieron el camino a la activación del Estado, el país y el mundo en escenarios específicos como el deporte del boxeo, es un gran honor para mí presentar este premio en nombre de todos los miembros del WBC que representan a 170 países del mundo ”, dijo Sulaiman. La administración de TDLR trabajó diligentemente con los promotores de boxeo y las organizaciones sancionadoras para mantener nuestro deporte activo desde las peleas sin fanáticos, hasta la asistencia limitada al evento récord en el estadio Dallas Cowboys AT&T con la mayor asistencia de la historia para un evento deportivo en un estadio cerrado con 73,126 fanáticos presenciaron la victoria de Canelo Alvarez sobre Billy Joe Saunders. Se establecieron protocolos estrictos para mantener a todos a salvo y permitir que se organice el boxeo. El estado de Texas cuenta actualmente con 5 campeones mundiales del CMB: Jermall Charlo Peso mediano

Jermell Charlo Peso súper welter

Errol Spence jr Peso welter

Brandon Figueroa Peso súper gallo

Marlen Esparza Peso mosca Jermall Charlo estuvo presente como representante de The WBC Champions y se enorgulleció de presentar al Gobernador Abbott The WBC Freedom Belt, que conmemora la ahora fiesta nacional "June 16th". "Señor gobernador, gané este cinturón para nosotros, para todos los tejanos, para todos en el mundo, sin importar el color o credo; Gracias por su liderazgo para mantener a nuestra gente segura y por abrir Texas para los negocios ", dijo Jermall. El WBC ha instituido el Freedom Belt para tener una edición anual que se presentará al ganador del combate que tendrá lugar durante esta importante fiesta. Fue una ceremonia muy emotiva ya que el ex gobernador, Rick Perry, estuvo visitando la oficina por primera vez en seis años y fue testigo de honor para esta memorable ocasión. Los miembros del equipo TDLR que también estuvieron presentes fueron elogiados por Rick Figueroa por su dedicación y pasión por los deportes de combate. Brian Francis, "Big" Greg Alvarez, Mike Arizmendez, Steve Bruno, Tela Mange y Lee Parham fueron recibidos personalmente por el gobernador Abbott, al igual que Ray Mancera, director de asuntos gubernamentales del WBC en los EE. UU.

