Conferencia de prensa final de Weltermania en Minneapolis El contendiente de peso welter # 1 de la AMB, Eimantas Stanionis, y el ex campeón mundial Luis Collazo se encontraron cara a cara en una conferencia de prensa el jueves para ver una vista previa de su enfrentamiento que encabeza FOX este sábado desde The Armory en Minneapolis. La conferencia de prensa también contó con el invicto peso welter y dos veces olímpico venezolano Gabriel Maestre y Mykal Fox, quienes se enfrentan por el título interino de peso welter de la AMB en el evento co-estelar. Además, el ex campeón mundial de dos divisiones Devon Alexander “The Great” y Luke Santamaría, cuyo duelo de peso welter da inicio a la transmisión. EIMANTAS STANIONIS “Estoy muy emocionado de pelear aquí. Peleé en Minneapolis en 2019 y los fanáticos son geniales aquí. Les encanta un buen espectáculo. Quiero agradecer a toda la familia de PBC por esta oportunidad ante un gran luchador en Luis Collazo. “Collazo se ha enfrentado a los mejores y le gusta combatir fuego con fuego como a mí. Estoy preparado para una pelea llena de acción. “Obtuve la confianza de mi última pelea sabiendo que puedo ir a 12 asaltos difíciles. Me hicieron la prueba en esa pelea contra Thomas Dulorme, pero creo que fue mi peor noche. No estaba en mi mejor momento. Esta vez estoy 100% preparado y listo para empezar. “Solo tengo que ganar y seguir ganando. Quiero llegar a la oportunidad por el título mundial. Lituania nunca ha tenido un campeón mundial profesional y quiero hacer historia. Tengo una gran competencia el sábado y quiero demostrar que puedo competir con cualquiera de los mejores. “Creo que merezco la oportunidad por el título si gano el sábado. Estoy clasificado alto por la AMB y estaré en posición de pelear contra los mejores más temprano que tarde. “Creo que puedo competir con los mejores en este momento. Cuando subes al ring, no importa quién sea el favorito. Me gusta dar el 100% de mi corazón al ring. Este es un deporte de entretenimiento y somos animadores. Esa es mi mentalidad al entrar en la pelea “. LUIS COLLAZO “No puedo esperar a la noche del sábado. Ha sido un largo camino y estoy ansioso por volver al ring y hacer lo que mejor hago en la noche de la pelea. “Esta será mi última pelea el sábado por la noche. El deporte es abrumador de muchas maneras y, a veces, es difícil disfrutarlo. Incluso diciendo eso, traeré todo lo que tengo el sábado. Voy a dejar mi huella una vez más. “Ahora mismo lo único que tiene conmigo es la edad. Sin embargo, la edad no importa cuando peleas y te quedas en el gimnasio como yo. Eso es lo que hago para ganarme la vida. He sido consistente y no hay excusas para esta pelea. “Realmente no se puede comparar a un luchador con otro. No importa si tienen estilos similares. Tienes que prepararte para cada chico lo mejor que puedas. Una vez que suena la campana, todo puede cambiar muy rápido “. GABRIEL MAESTRE “Estoy muy feliz por esta oportunidad. Quiero agradecer a todo mi equipo por ponerme en esta posición. Trabajé muy duro para esta pelea y solo quiero decirles a los fanáticos en Minneapolis que voy a traer una gran pelea el sábado. “Sé que a los fanáticos de Estados Unidos les gusta la acción y voy a aportar eso. No me gusta correr por el ring, así que pueden esperar una guerra el sábado. “Me encantaría pelear con Jamal James después de esto. Pero lo primero es lo primero. Necesito cuidar de Mykal Fox. Voy a mostrarles a todos lo que tengo el sábado y luego continuar desde allí “. ZORRO MYKAL “Estoy muy emocionado por esta pelea. He hecho la copia de seguridad varias veces, y es una sensación rancia cuando no peleas. Soy un luchador y quiero competir y no puedo esperar para entrar allí el sábado por la noche. “Creo que tengo una ventaja al entrar como reemplazo tardío. Ya estaba en el gimnasio entrenando para esta tarjeta. Va a ser difícil para alguien voltear y pelear con alguien con mis atributos. Creo que tengo un estilo diferente al de Cody Crowley. No me voy a levantar del sofá, estaré listo para hacer 12 rondas si es necesario. “Tenemos una cartelera completa de peso welter aquí, así que creo que cualquiera de nosotros podría enfrentar a Jamal James a continuación. Si gano este cinturón, seguramente estaría emocionado de enfrentar a James. Quiero quitarme el interino del título y pelear contra Jamal es una excelente manera de hacerlo. Va a tener un asiento de primera fila para vernos actuar ”. DEVON ALEXANDER “Gracias por invitarme aquí en Minnesota. Estoy emocionado de estar aquí y compartir escenario con estos grandes luchadores. Agradezco a Luke por asumir este desafío. Solo estoy aquí para quitarme un poco de óxido y volver a la contienda por el título. Ese es mi propósito. “Me siento bien, me siento fuerte y estoy feliz. Eso es lo más importante. No puedo esperar para entrar y mostrarme. Veo un buen par de años por delante. Tengo que pelear una pelea a la vez y cuidar de Luke el sábado. “Los aficionados van a ver un gran espectáculo el sábado. Es una gran carta de arriba a abajo. He vuelto a ser yo mismo. Soy rápido y explosivo, con poder. Soy conocido como boxeador-golpeador, así que verás un poco de todo el sábado. “Esta es la mayor oportunidad que ha tenido hasta ahora en su carrera. Estoy bastante seguro de que estará listo y vendrá a pelear. Cualquiera con el que pelee, sabe que tiene que estar preparado. Sabe que tengo un nombre. Cada vez que un peleador entra al ring, es una amenaza. Tengo que tratarlo como tal “. LUKE SANTAMARIA "Esta es una gran oportunidad para mí. Lleva mucho tiempo en el ring y tiene mucha experiencia. Estoy ansioso por dar un buen espectáculo y darles a los fanáticos una gran pelea. "Una victoria me pondría donde todo peleador quiere estar, en la cima. Entrené con todo lo que tengo. Estamos listos para irnos a casa con esta victoria. "Voy a estar ahí haciendo lo mío. Definitivamente voy a hacer de esta una pelea memorable y dejarlo todo en el ring ".

