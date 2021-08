Declaración del abogado de Pacquiao “Como dijo correctamente el senador Pacquiao después de que se presentó esta demanda en junio, tiene el derecho absoluto de participar en la pelea del 21 de agosto con Errol Spence. Hoy, la Corte estuvo de acuerdo y rechazó rotundamente el truco publicitario de la orden judicial de Paradigm en una decisión contundente y detallada. El senador Pacquiao espera su pelea con el Sr. Spence el 21 de agosto “. Dale Kinsella

Kinsella Weitzman Iser Kump Holley LLP Conlan derrota a Doheny por peso pluma interino de la AMB El WBC y TDLR visitan al gobernador de Texas, Greg Abbott

