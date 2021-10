El excampeón Miguel Ángel González esta en recuperacion El Consejo Mundial de Boxeo y la comunidad del boxeo mundial celebra que finalmente Miguel Ángel González fue ingresado a la Clínica “Nueva Vida” en Ecatepec, Estado de México, para apoyarlo en su recuperación y superar su situación actual. El presidente del organismo, Mauricio Sulaimán manifestó que “será una dura pelea pero se ganará” porque confía en la voluntad del ex campeón mundial para salir avante, así como lo hizo en muchos de sus combates, en los que nos acostumbró a verlo salir con el brazo en alto se dio el primer paso para lograr el inicio de su rehabilitación. Miguel Ángel González hizo 10 defensas exitosas del título de peso ligero WBC, campeonato que capturó el 24 de agosto de 1992. Enfrentó a rivales de la talla de Óscar de la Hoya y de Julio César Chávez, con quien empató en 1988. Ayer precisamente 7 de octubre, se cumplieron 15 años de haberse retirado de los cuadriláteros. El WBC hace un esfuerzo más, cómo lo ha hecho en el caso de otros campeones que han en estado en la misma situación y que han salido adelante. Agradecemos de manera muy especial a todos quienes mostraron preocupación y han apoyado a logrado dar este primer paso. Julio César Chávez participará activamente durante todo el proceso hasta lograr su total recuperación. Conferencia de prensa del Undercard de Fury-Wilder

