Easter promete noquear a Fortuna

El campeón mundial ligero Robert Easter participó en un entrenamiento para los medios en Brooklyn el miércoles antes de su enfrentamiento principal contra el ex campeón Javier Fortuna este sábado, 20 de enero en vivo por SHOWTIME del Barclays Center. “Los fanáticos pueden esperar ver lo que siempre ven en mis peleas”, dijo Easter. “Va a ser un trabajo duro, sangre, sudor y lágrimas”. Vamos a tener una victoria por knockout en esta pelea.

“Cada pelea es una gran pelea para mí. Javier Fortuna no es ajeno a esta etapa. Está tratando de volver a donde estoy, y lo único que puede detenerlo soy yo. Ven el sábado por la noche, se quedará corto.

“La mayoría de la gente piensa que se supone que estoy agotado para hacer este peso, pero he estado haciendo esto desde los aficionados e incluso antes. No soy ajeno a esto. Hacer peso es fácil para mí.

“El combate fue realmente bueno. Tuvimos un campamento de entrenamiento tremendo y me siento preparado. Tengo un gran equipo que me ha preparado perfectamente para esto.

“He peleado contra grandes pegadores antes. Esto no es nada nuevo para mí. Vamos a hacer ajustes durante la pelea y sacarlo de allí temprano.

“No pienses que mi cuerpo flaco y mis brazos largos no tienen poder en ellos. Verá eso en exhibición el sábado por la noche.

“Vamos tras él el sábado por la noche. Voy a golpearlo donde quiera que me abra. Estoy buscando terminarlo el sábado. Va a ser un rendimiento excepcional.

“Muchos tipos intentan demostrar que son los mejores en el peso. Cada pelea por mí es una preparación para los combates de unificación en el futuro. Eso es lo que realmente quiero.

“Estoy cien por ciento concentrado en esta pelea el sábado. Javier Fortuna es todo en lo que estoy pensando. ¡Después de eso, estoy listo para ir tras Mikey García y Jorge Linares! “