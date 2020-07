Duran podría salir del Hospital antes de finalizar la semana Por Gabriel F. Cordero Extraoficialmente se puede conocer el legendario cuatro veces campeón mundial y miembro del salón de la fama del boxeo en Canastota, Nueva York podría salir este viernes 3 de julio o durante la presente semana del Hospital Nacional en la Ciudad de Panamá donde ha estado recluido desde el 25 de junio pasado por un resultado positivo por Covid 19- El mundo del boxeo ha estado pendiente de la situación médica de Duran entre ellos Mauricio Sulaiman, presidente del CMB, La estrella mexicana del deporte ¨Canelo¨Alvarez y Sugar Ray Leonard otra leyenda del boxeo que se enfrentó a Duran en tres oportunidades. Fury-Wilder para Diciembre 19 ?

