Kingry vs. Luke Campbell por titulo mundial del WBC El promotor Eddie Hearn ha anunciado que con Javier Fortuna retirándose de la pelea de Luke Campbell por mandato del WBC, el WBC ha notificado a Matchroom que el clasificado # 2 Campbell ahora debe enfrentar al clasificado # 3 Ryan “Kingry” García. Kingry estaba extasiado con la pelea, que es por el cinturón ligero interino del WBC. “¡Finalmente voy a pelear contra un zurdo, mis peleadores favoritos para pelear! Traigan a Luke Campbell ”, tuiteó. Capmbell tuiteó: “¡Vamos!” El WBC lo ha confirmado. Aún no hay respuesta del promotor de Kingry, Golden Boy. Si no se llega a un acuerdo entre Golden Boy y Matchroom, se ordenaría una subasta. 99 aniversario de la primera pelea por el título mundial Duran podría salir del Hospital antes de finalizar la semana

