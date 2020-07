Fury-Wilder para Diciembre 19 ? Por. Gabriel F. Cordero Este martes se ha conocido sobre la posibilidad de realizar la tercera pelea entre el Britanico campeón mundial de peso pesado del WBC Tyson Fury (30-0-1, 21 KOs) y el Estadounidense Deontay Wilder (42-1-1, 41 KOs) está programada para el 19 de diciembre. Brad Jacobs de Top Ranks ha comentado esta posibilidad en una entrevista con Sky Sports incluyendo que deberá ser un lugar grande para mantener las distancias entre los asistentes. La pelea estuvo originalmente programada para el 18 de julio y luego el 3 de octubre, pero las fechas han cambiado por la extendida pandemia de coronavirus. Duran podría salir del Hospital antes de finalizar la semana Cecilia Braekhus cerca de romper record de Joe Louis

