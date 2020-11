Devin Haney enfrenta a Gamboa buscando el respeto el sábado “Voy a ser la cara del boxeo”, dice el invicto campeón mundial de peso ligero del WBC, Devin “The Dream” Haney (24-0, 15 KOs), quien regresa al ring el sábado contra el ex medallista de Oro Olímpico de 2004 y ex campeón del mundo Yuriorkis Gamboa (30-3, 18 KOs). La pelea se lleva a cabo en el Seminole Hard Rock Hotel en Hollywood, Florida y se transmite por DAZN. “Quiero demostrar un punto en esta pelea de que mucha gente no está mencionando mi nombre entre los mejores del mundo, y estoy buscando cambiar eso presentando una actuación contra Gamboa que nadie ha visto antes”. declaró Haney. “Respeto a Gamboa como boxeador, pero en el ring, no lo respetaré en absoluto. En el ring es mi enemigo. “Tank Davis, Teófimo López y Ryan García son todos grandes oponentes potenciales para mí. Prefiero pelear [con ellos] más temprano que tarde, pero tienen que sentir lo mismo por mí. Tengo el objetivo de ser el primer boxeador multimillonario, y para eso tengo que presentar actuaciones de miles de millones de dólares. Eso es exactamente lo que voy a hacer el 7 de noviembre en Miami ”. Confirman Okolie-Glowacki para el 12 de Diciembre en Londres Deontay Wilder habla sobre su pelea con Tyson Fury

