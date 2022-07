Derevyanchenko: Todavía me siento fuerte Facebook Sergiy Derevyanchenko (13-4, 10 KOs), ex dos veces retador al título de peso mediano de 36 años, mostró sus habilidades en un entrenamiento de medios en Brooklyn el miércoles. Después de perder cuatro de sus últimas cinco peleas, el peleador de presión, una vez muy respetado, se enfrenta a Joshua Conley en una pelea de 10 asaltos fuera de la cartelera televisiva el 30 de julio desde el Barclays Center en Brooklyn. La pelea puede transmitirse en los canales de redes sociales de Showtime, pero aún no hay un anuncio oficial. “Quiero pelear contra cualquiera de los campeones en el peso mediano”, dijo Derevyanchenko. Jaime Munguía sería una gran pelea. Hay muchos peleadores fuertes en la división y quiero enfrentar a cualquiera de ellos. Todavía me siento fuerte en el peso mediano. Voy a seguir trabajando y enfrentando a los mejores retadores que pueda conseguir para volver a estar en la contienda por el título. “Me siento fuerte físicamente. Todavía tengo el deseo mentalmente y mi cuerpo todavía responde y es capaz de actuar. Eso es todo lo que puedo pedir. Todos verán mis mejoras en la noche de la pelea. Me enfrento a un oponente que puede jab y moverse. No va a estar muy ocupado allí, pero sé que tengo que estar listo para sus contraataques”. Williams-Conway en Canelo-GGG el 17 de septiembre Like this: Like Loading...

