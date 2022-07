Williams-Conway en Canelo-GGG el 17 de septiembre El invicto peso mediano Austin “Ammo” Williams (11-0, 9 KOs) se enfrentará a Kieron Conway (17-2-1, 3 KOs) por el título internacional vacante de la AMB en la cartelera del PPV del 17 de septiembre de la trilogía entre Saúl “Canelo” Álvarez y Gennadiy “GGG” Golovkin en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Williams-Conway se convirtió en la segunda pelea agregada a la cartelera después del anuncio de que el campeón de peso súper mosca del WBC, Jesse Rodríguez, defenderá su título contra Israel González en el evento coestelar. All Star Boxing firma al prospecto Nicaraguense Gerardo Zapata Like this: Like Loading...

