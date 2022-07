All Star Boxing firma al prospecto Nicaraguense Gerardo Zapata All Star Boxing, Inc ha anunciado la firma del contendiente invicto de peso mosca ligero Gerardo Zapata (14-0, 5 KOs) a un acuerdo de varios años esta mañana. Zapata, también apodado “El Cascabel de Masaya”, el pueblo de lucha nicaragüense al que representa, es dirigido por César García de Blackhouse Boxing. “Estamos felices de traer al prospecto invicto Gerardo Zapata a la familia All Star Boxing”, declaró el presidente y director ejecutivo, Félix “Tuto” Zabala. “La división de peso mosca ligero se está poniendo interesante y creemos que Zapata tiene las herramientas para unirse a la mezcla y convertirse en un mundo futuro campeón.” Zapata ha acumulado victorias sobre veteranos como Bryan Castellón y el ex retador al título Julio Mendoza para ganar el puesto número 13 en el ranking de la OMB, donde All Star Boxing actualmente tiene al campeón Jonathan “Bomba” González. “Estoy feliz de estar un paso más cerca de pelear en los Estados Unidos y mostrar mis talentos”, señala Zapata. “Me siento en el lugar correcto y confío en mi equipo (All Star Boxing y César García) para conseguirme una oportunidad por el título mundial. .” Gerardo Zapata está programado para pelear este otoño cuando All Star Boxing reanude su Seneca Fight Night Series el 14 de octubre en Niagara Falls, NY. Williams-Conway en Canelo-GGG el 17 de septiembre Round 12 con Mauricio Sulaiman: El libro de boxeo más importante de la historia Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.