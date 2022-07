Conferencia de prensa final Barboza-Zorrilla Los contendientes invictos de peso welter junior Arnold Barboza Jr. (26-0, 10 KOs) y Danielito Zorrilla (16-0, 12 KOs) se enfrentaron en la conferencia de prensa final para su choque por el cinturón vacante Intercontinental de la OMB en ESPN el viernes por la noche desde Pechanga Resort Casino en Temecula, California. Arnold Barboza Jr: “Creo que esta pelea tiene todos los ingredientes para ser otra gran guerra entre México y Puerto Rico. Yo soy mexicoamericana y él es puertorriqueño. Esta será una gran batalla. Todo el mundo conoce mi estilo, y a él también le gusta presentarse. No puedo esperar al viernes por la noche”. Danielito Zorrilla: “Estoy bien preparado física y mentalmente. Todos lo verán el viernes por la noche. Espero mucho de Barboza. Es un gran peleador y uno de los mejores en la división. Esta será una pelea muy competitiva. ¡Esto será una guerra!” Ryan García: Voy a noquear a Javier Fortuna Derevyanchenko: Todavía me siento fuerte Facebook Like this: Like Loading...

