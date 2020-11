Dalia Duran hija de ¨Mano de Piedra¨ entra al Salón de la Fama de Florida Por.Gabriel F. Cordero Este fin de semana de noviembre 6-8, la fotógrafa de boxeo de clase mundial Dalia Durán será admitida luego de la inducción de su padre, el campeón mundial de cuatro divisiones Roberto “Mano de Piedra” Durán en 2012. Esta inducción hará historia del boxeo, ya que será la primera. vez que un padre o una hija sean incluidos en un salón de la fama. Dalia ha estado involucrada en el boxeo durante varias décadas en muchas capacidades. Graduada de UCLA, Dalia es considerada como una de las mejores fotógrafas de boxeo y ha sido un elemento fijo en el ring de la mayoría de los espectáculos de peleas más importantes del sur de la Florida durante más de 20 años. Su talento fotográfico también ha sido solicitado en muchos otros eventos deportivos. Ha sido fundamental en el reconocimiento de las boxeadoras con su trabajo como directora de relaciones públicas del salón de la fama internacional del boxeo femenino. Dalia pasó varios años asociándose con Luis de Cubas, miembro del Salón de la Fama del Boxeo de Florida, promocionando programas de boxeo en el sur de Florida, la mayoría de ellos televisados ​​por ESPN. También trabajó con las principales empresas de boxeo como Golden Boy, DiBella Entertainment y Don King. Dalia trabaja actualmente como Directora de Recursos Humanos para NBC Universal, donde se ha destacado en muchos puestos diferentes. Anuncian combates en Crawford-Brook el 14 de noviembre

