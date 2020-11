Canelo Álvarez se declara Agente Libre Por.Gabriel F. Cordero Este viernes el mundo del boxeo ha sido sorprendido por el anuncio de la estrella del deporte Mexicana, Canelo Álvarez informando su separación de Golden Boy Promotions y que ahora es un agente libre.Canelo tiene un acuerdo de 11 peleas y $ 365 millones con DAZN desde octubre de 2018, un acuerdo de Golden Boy, pero Canelo solo ha peleado 3 veces durante este tiempo. Canelo tiempo atrás incluyó en los tribunales de los Estados Unidos una demanda de $ 280 millones contra Golden Boy, Oscar y DAZN por no poder volver al ring y continuar su carrera profesional en el boxeo. Fuentes ya han confirmado que desde hace tiempo que Golden Boy Promotions y el Team Canelo han estado enfrentados durante meses y la relación está seriamente dañada con pocas posibilidades de volver al estado desde su inicio. Eddy Reynoso ha confirmado públicamente que Canelo Álvarez ahora es un agente libre y está trabajando para preparar su próxima pelea que algunos indican que seria el 19 de diciembre o antes de finalizar el año. “A partir de hoy, 6 de noviembre, ‘Canelo’ se convierte en agente libre, por lo que estamos listos para continuar con su carrera en el boxeo. Pronto informaremos sobre la fecha, rival y lugar muy pronto, y volveremos más fuertes que nunca para seguir creciendo y demostrando que el boxeo Mexicano y Canelo son los mejores”, dijo Reynoso. Fuentes indican que es casi un hecho que Golden Boy y DAZN habrían liberado formalmente a Canelo de su contrato, después de muchos días de difíciles negociaciones buscando salvar la relación. Un Panel en All-Star analiza el negocio del boxeo Dalia Duran hija de ¨Mano de Piedra¨ entra al Salón de la Fama de Florida

