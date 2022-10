Conferencia de prensa virtual de Morrell-Yerbossynuly El invicto campeón de peso súper mediano de la AMB, David Morrell Jr., y el retador obligatorio invicto, Aidos Yerbossynuly, anticiparon su choque Showtme del 5 de noviembre durante una conferencia de prensa virtual el miércoles. La pelea se lleva a cabo en el Armory en Minneapolis, Minnesota. David Morrell Jr: “En este momento solo estoy enfocado en esta pelea. No estoy enfocado en David Benavidez ni en ningún otro peleador. Solo estoy enfocado en obtener una victoria el 5 de noviembre. “El poder será un factor, pero no creo que sea el factor decisivo. Se trata de ser versátil y usar el poder a tu favor… Voy a estar listo para lo que se me presente en esta pelea. “Mi objetivo [después de esto] es pelear contra David Benavidez. Dice que nadie quiere pelear con él, pero aquí estoy. Estoy listo para la pelea”. Aidos Yerbossynuly: “El plan es detener a David Morrell Jr. Vamos a hacer que este plan suceda… necesitamos despejar la división de las 168 libras antes de que nos preocupemos por nada. Estoy enfocado en David Morrell Jr. Vamos a mostrar nuestro corazón en esta pelea. no me rindo “Todos quieren pelear contra Canelo Álvarez por el día de pago. Después de David Morrell Jr., también me gustaría pelear contra David Benavidez a continuación. Quiero probarme a mí mismo y luego hacer la pelea con Canelo. “Estar invicto no significa nada. Se trata de con quién has peleado. No siento que las personas con las que Morrell ha peleado hayan sido algo especial”. Conferencia de prensa final Lomachenko-Ortiz en New York Entrevista exclusiva: Jesse “Bam” Rodríguez Like this: Like Loading...

