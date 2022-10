Conferencia de prensa final Lomachenko-Ortiz en New York El ex campeón mundial de tres pesos Vasiliy Lomachenko (16-2, 11 KOs) y la invicta Jamaine Ortiz (16-0-1, 8 KOs) renovaron su relación el jueves en la ciudad de Nueva York. Los sparrings de una sola vez se enfrentarán en el evento principal de peso ligero de 12 asaltos el sábado por la noche en el Teatro Hulu en el Madison Square Garden. Esta pelea podría impulsar al ganador a una oportunidad contra el campeón indiscutible Devin “The Dream” Haney. Lomachenko regresa después de cumplir una temporada en un batallón de defensa territorial en su Ucrania natal, una decisión que retrasó su carrera en el boxeo durante 10 meses. Ortiz fue autor de la mejor victoria de su carrera sobre el ex campeón mundial Jamel Herring en mayo. Vasiliy Lomachenko: “Me siento genial. Me siento bien. No puedo esperar para volver el sábado por la noche en el Madison Square Garden. Creo que es un lugar especial para mí. He tenido muchas peleas allí. Entonces, es un lugar afortunado para mí… el sparring [contra Ortiz] es diferente a la competencia porque nuestro acondicionamiento no está al 100 por ciento, así que el sábado por la noche será una pelea muy interesante. Estoy concentrado en mi trabajo. Estoy concentrado en mi boxeo. No puedes dejar de pensar en tu país. Siempre está en tu mente. Pero ahora estoy concentrado y necesito estarlo porque soy un atleta. Después de la pelea, regresaré a Ucrania y apoyaré a mi país”. Jamaine Ortiz: “Creo que el oponente frente a ti resalta el tipo de boxeador que eres. Creo que Lomachenko va a sacar lo mejor de Jamaine Ortiz. El boxeador que todos a mi alrededor conocen. Vas a ver al verdadero ‘Técnico’ el sábado por la noche”. Boxeo en Santo Domingo el 4 de noviembre Conferencia de prensa virtual de Morrell-Yerbossynuly Like this: Like Loading...

